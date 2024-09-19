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لبنان

مفاجأة عن رجل أعمال مُتورط بتوريد "البيجر" إلى لبنان.. إليكم ما قام به في 17 أيلول

Lebanon 24
19-09-2024 | 23:58
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قالت صحيفة "ديلي ميل" إن النرويجي رينسون يوسي، الذي يملك الشركة البلغارية "Norta Global Ltd" المتورطة بتوريد أجهزة البيجر، اختفى في يوم تفجيرها في لبنان.

 ووفقا لمعلومات الصحيفة، غادر يوسي في يوم 17 أيلول، شقته في إحدى ضواحي أوسلو وتوجه في رحلة عمل مخطط لها. ومنذ ذلك الحين، لم تتمكن إدارة المجموعة الإعلامية النرويجية NHST، صاحبة عمله الرئيسية من الاتصال به.
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وفي مساء يوم 18 أيلول، اتصل ممثلو NHST بجهاز أمن الشرطة النرويجية. وأعلنت شرطة مقاطعة أوسلو في 19 أيلول أنها بدأت تحقيقا أوليا في موضوع اختفاء يوسي.

من جانبها تزعم الصحيفة، بعدم وجود سبب حتى الآن، للاعتقاد بأن يوسي كان على علم بأي عمليات لزرع متفجرات في أجهزة الاستدعاء. (روسيا اليوم)
 
 

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