تصريح يعود إلى أيلول 2023: ضربة "البيجر" ليست مٌفاجئة.. أمرٌ لم يلتفت له حزب الله!

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كتبت "سكاي نيوز عربية":يبدو أن الصراع الدائر بين إيران وحزب الله من جهة وإسرائيل من جهة أخرى لا يحتاج فقط إلى الانتباه إلى أجهزة الاتصالات، لكن أيضا مزيدا من دراسة كل ما يقال في وسائل الإعلام.فقبل عام بالضبط على هجمات "البيجر" في لبنان التي مثلت ضربة كبرى لحزب الله، فإن هناك إشارات لم يلتفت لها الحزب.ففي مقابلة أجراها رئيس جهاز الموساد السابق، يوسي كوهين، في أيلول 2023، قبل الحرب بشهر، قال لموقع ماكو العبري: "نريد أن نكون في سلسلة التوريد الخاصة بهم، ونريد أن نتدخل فيها"، وذلك بحسب منصة إنتيلي تايمز العبرية المعنية بأخبار الاستخبارات.وكشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن شركة "بي إيه سي" المجرية التي ارتبط اسمها بتفجير أجهزة "البيجر" في لبنان، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ما هي إلا جزء من "واجهة إسرائيلية".وقالت "نيويورك تايمز" نقلا عن 3 مصادر استخباراتية وصفتها بالمطلعة، إن الشركة المجرية وشركتين وهميتين أخريين على الأقل تم إنشاؤهما أيضا لإخفاء الهويات الحقيقية للأشخاص الذين يصنعون أجهزة "البيجر".وأشارت الصحيفة إلى أن المُصنع الحقيقي لهذه الأجهزة "الاستخبارات الإسرائيلية".وقالت إن شركة "بي إيه سي" تعاملت مع عملاء عاديين وأنتجت لهم مجموعة من أجهزة "البيجر"، لكن "العميل الأهم كان حزب الله".وأوضحت أن أجهزة "البيجر" التي أنتجتها الشركة لحزب الله خصيصا كانت تحتوي على بطاريات مخلوطة بمادة "بينت" المتفجرة، وفقا للمصادر الثلاثة.خطة إسرائيلية مبكرةوبحسب "نيويورك تايمز"، بدأ شحن أجهزة "البيجر" إلى لبنان في صيف عام 2022 بأعداد صغيرة، لكن الإنتاج زاد بسرعة بعدما حظر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استخدام الهواتف المحمولة سهلة التتبع، وقرر الاعتماد على أجهزة منخفضة التقنية مثل "البيجر".وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها الاستخباراتية: "أمر نصر الله مسؤولي حزب الله بحمل أجهزة البيجر في كل الأوقات، وفي حالة الحرب يتم استخدامها لإخبار المقاتلين إلى أين يذهبون"وخلال الصيف، زادت شحنات أجهزة "البيجر" إلى لبنان، حيث وصلت الآلاف منها ووزعت على أعضاء حزب الله وحلفائهم، وفقا لمسؤولي استخبارات أميركيين.و"بالنسبة لحزب الله كانت هذه الأجهزة بمثابة إجراء دفاعي، لكنها في إسرائيل كانت بمثابة أزرار يمكن الضغط عليها عندما يبدو الوقت مناسبا"، حسب مصادر الصحيفة.(سكاي نيوز)