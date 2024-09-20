ماكرون وبلينكن يبحثان ضرورة خفض التصعيد في لبنان

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وبحث معه ضرورة خفض التصعيد في لبنان والالتزام بحل دبلوماسي يسمح بعودة السكان في شمال إسرائيل.



وناقش بلينكن وماكرون تطورات الشرق الأوسط، بما في ذلك العمل على تحقيق وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن إلى ديارهم وزيادة المساعدات الإنسانية لشعب غزة. كما ناقشا الحاجة إلى خفض التصعيد في لبنان والالتزام بحل دبلوماسي يسمح للمدنيين اللبنانيين والمستوطنين بالعودة الآمنة إلى ديارهم، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

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وكان بلينكن ناقش مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه في باريس، الجهود الجارية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة لإعادة الرهائن إلى ديارهم وتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن بلينكن وسيجورنيه بحثا الحاجة الملحة لتهدئة التوترات في لبنان وجميع أنحاء الشرق الأوسط. وناقش بلينكن وماكرون تطورات الشرق الأوسط، بما في ذلك العمل على تحقيق وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن إلى ديارهم وزيادة المساعدات الإنسانية لشعب غزة. كما ناقشا الحاجة إلى خفض التصعيد في لبنان والالتزام بحل دبلوماسي يسمح للمدنيين اللبنانيين والمستوطنين بالعودة الآمنة إلى ديارهم، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.وكان بلينكن ناقش مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه في باريس، الجهود الجارية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة لإعادة الرهائن إلى ديارهم وتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة.وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن بلينكن وسيجورنيه بحثا الحاجة الملحة لتهدئة التوترات في لبنان وجميع أنحاء الشرق الأوسط.

هذا وشكر بلينكن نظيره الفرنسي على استضافة الاجتماع الخماسي عبر الأطلسي في باريس.



وكان ممثلون للدبلوماسية الأميركية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبريطانية، اجتمعوا الخميس، في باريس لمناقشة الوضع في لبنان ومصير المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وجاء الاجتماع غداة زيارة سريعة قام بها بلينكن للعاصمة المصرية القاهرة، في محاولة لإحياء المفاوضات حول اتفاق بين حماس وإسرائيل، وخفض التصعيد بين حزب الله وإسرائيل عقب موجة تفجيرات يومي الثلاثاء والأربعاء التي طالت أجهزة اتصال يستخدمها عناصر حزب الله، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 37 شخصا وإصابة قرابة 3 آلاف آخرين. (روسيا اليوم)