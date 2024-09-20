Advertisement

لبنان

إجراءات أمنية في المستشفيات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-09-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1249110-638624171680649970.jpg
Doc-P-1249110-638624171680649970.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منذ اللحظة الاولى لـ"التفجيرات السيبرانية" في لبنان، اتخذ "حزب الله" اجراءات امنية في المستشفيات التي ارسل اليها الجرحى، وحرص بشكل كبير على حماية هويات عناصره.
وتقول المصادر "ان الحزب ادخل عددا كبيرا من الجرحى الى المستشفيات من دون اسماء حفاظا على السرية، في الوقت الذي كشف فيه عن اسماء اخرين لاسباب معينة مرتبطة بوضعهم الصحي او التنظيمي".
Advertisement
وتشير المصادر "ان الحزب يعطي اهمية كبيرة لمنع التصوير في العديد من المستشفيات وخصوصا تلك الواقعة داخل المناطق التي له نفوذ فيها، وقد استطاع ضبط الامور الى حدود بعيدة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-09-20
05:25 | 2024-09-20
05:20 | 2024-09-20
05:04 | 2024-09-20
05:00 | 2024-09-20
04:58 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24