أحزمة نارية من لبنان ايضا

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أفادت مصادر مطلعة ان "حزب الله" اعد العدة لمرحلة تقوم بها اسرائيل باستهداف مناطق جنوب لبنان بأحزمة نارية، وذلك من اجل القيام بردود متناسبة تردع اسرائيل وترفع التكلفة عليها.وبحسب المصادر فإن الحزب سيرد على كل حزام ناري بحزام مشابه في المستوطنات الحدودية. ولعل ما حصل في المطلة عبر قصفها بثمانية صواريخ "بركان" خير دليل على ذلك، خصوصا ان هذا الحدث لم يكن مسبوقا.وترى المصادر ان المستوطنات المستهدفة بالاحزمة النارية لن تكون الملاصقة للحدود فقط كالمطلة، بل ابعد، حتى ولو كانت صواريخ " بركان" لا تطالها، اذ ان صواريخ "فلق" ستؤدي المهمة نفسها.