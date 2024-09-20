Advertisement

لبنان

بشأن المعارك مع "حزب الله".. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ صباح اليوم

Lebanon 24
20-09-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1249123-638624189211077475.jpg
Doc-P-1249123-638624189211077475.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت "القناة 14 الإسرائيلية" صباح اليوم الجمعة، أنه "بعد مرور 3 أيام كاملة من القتال العنيف على الجبهة الشمالية، قرّر الجيش الإسرائيلي إتّخاذ عدد من القرارات بشأن استمرار الحرب مع "حزب الله".

وأوضحت القناة أنه "تقرر زيادة بنك الأهداف في الجبهة الشمالية بشكل كبير، من دون الوصول إلى حالة الحرب مع الحزب". (سبوتنيك)
 
 
 
Advertisement

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-09-20
05:25 | 2024-09-20
05:20 | 2024-09-20
05:04 | 2024-09-20
05:00 | 2024-09-20
04:58 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24