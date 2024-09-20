بشأن المعارك مع "حزب الله".. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ صباح اليوم

ذكرت "القناة 14 الإسرائيلية" صباح اليوم الجمعة، أنه "بعد مرور 3 أيام كاملة من القتال العنيف على الجبهة الشمالية، قرّر الجيش الإسرائيلي إتّخاذ عدد من القرارات بشأن استمرار الحرب مع "حزب الله".



وأوضحت القناة أنه "تقرر زيادة بنك الأهداف في الجبهة الشمالية بشكل كبير، من دون الوصول إلى حالة الحرب مع الحزب". (سبوتنيك)

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