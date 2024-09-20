في لبنان.. مقاومة من نوع آخر!

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بدأت جهات مناصرة لـ"حزب الله" عبر مواقع التواصل الإجتماعي حملة مضادة ضد صفحات مفاجئة باتت تظهر في لبنان وتقوم بالتحريض على الحزب، كما يجري عبرها ترويج منشوراتٍ مسيئة لجرحى وشهداء تفجيرات أجهزة "البيجر" واللاسلكي المملوكة من قبل حزب الله.ووفقاً للمعلومات، فإن هذه الحملة التي ستأتي تحت إطار ما أسمته المصادر "مقاومة الكترونية"، تهدف إلى التصدي لهذه الصفحات عبر السعي لإقفالها من خلال التبليغ عنها أو من خلال وسائل أخرى يمكن اعتمادها.