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لبنان

مصدر إستخباراتيّ يُدلي بمعلومات مهمّة: إسرائيل خطّطت لـ"عمليّة البيجر" لـ15 عاماً

Lebanon 24
20-09-2024 | 02:19
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نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية وصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن مصدر استخباراتي أميركي قوله إنّ "إسرائيل كان لها يدّ في تصنيع أجهزة الاتصالات اللاسلكية "البيجر" التي انفجرت في عناصر من حزب الله الثلاثاء الماضي.
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وأوضح المصدر الاستخباراتي أن التخطيط الإسرائيلي لهذا النوع من الاختراق لسلسلة التوريد استمر نحو 15 عاما.

وأضاف المصدر أن مخطط إسرائيل شمل شركات وهمية وواجهة من ضباط المخابرات الإسرائيلية لإنتاج أجهزة النداء، مشيرا إلى أن بعض أولئك الذين شاركوا في العمل لا يدركون من يعملون لصالحه في الواقع.

وأوضح أن المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" ترددت في استخدام هذا الأسلوب لخطره على الأبرياء. (الجزيرة)
 
 
 

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