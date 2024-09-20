مؤتمر صحافي مشترك لوزير الصحة ونقيب الأطباء غدا

يطلق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض ونقيب الاطباء يوسف بخاش، مؤتمرا صحافيا مشتراكا، لاطلاق خطة علاج المصابين في المرحلة الثانية، الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، في بيت الطبيب - فرن الشباك.

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