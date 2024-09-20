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لبنان

يمق تفقد اضرار حريق سوق الخضار القديم في التبانة

Lebanon 24
20-09-2024 | 03:23
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تفقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، أضرار الحريق الذي شب في منطقة سكنية شعبية في سوق الخضار القديم في منطقة باب التبانة جراء احتكاك كهربائي أدى إلى احتراق أخشاب وكرتون ومواد بلاستيكية بكميات كبيرة متراكمة أمام محال صناعية وتجارية، وأدى ارتفاع ألسنة النيران واللهب إلى احتراق البرادي والاثاث في الطبقات العلوية في المبنى، واوقع أكثر من عشرة إصابات إختناقا حيث تم نقل بعضهم الى مستشفيات المدينة. 
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وكانت هرعت منذ فجر أمس فرق الإطفاء في الدفاع المدني والاطفائية وآليات بلدية طرابلس الى المكان وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي استمر لوقت طويل، وتم إخلاء المباني السكنية المجاورة، فيما اصيب أكثر من خمسة شقق بأضرار كبيرة بسبب النيران والدخان، وعمل عناصر الإسعاف في الصليب الأحمر وجهاز الطوارئ والإغاثة على معالجة بعض المصابين ميدانيا. 

وعاين رئيس البلدية يمق حجم الأضرار التي اتت على مساحة كبيرة في منطقة شعبية مأهولة بالسكان، معتبرا ان" ما حصل كارثة حقيقية كادت ان توقع عشرات الشهداء والاصابات إضافة إلى هول الأضرار التي لحقت بسكان فقراء في منطقة شعبية". 

وناشد "رئاسة الحكومة والهيئة العليا للإغاثة وأهل الاخير في لبنان والاغتراب التواصل مع المتضررين والتعويض عليهم، خاصة واننا على أبواب الشتاء".

ولفت الى ان" الحريق جاء نتيجة لتعديات ومخالفات في الشارع وامام محال تعمل على تكديس الكرتون والخشب والبلاستيك بين المنازل وبالتالي تعيق حركة المرور وتضر بصحة السكان، وكادت ان تهدم ما يزيد عن خمسة مباني".

وأشار الى ان" البلدية ستوجه انذارات عبر الشرطة لاصحاب المحال الصناعية التي تعمل بالأخشاب والكرتون والبلاستيك بضرورة إخلاء محالهم ونقلها الى أماكن غير سكنية".
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