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لبنان

"حزب الله" نعى شهيداً جديداً... هذه هويّته

Lebanon 24
20-09-2024 | 03:27
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نعى "حزب الله" في بيان الشهيد يوسف محمد السيّد، من مواليد عام 2003 من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان.
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