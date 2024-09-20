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لبنان

بالصورة... ما حقيقة إنفجار هاتف "آيفون" ضمن أجهزة "حزب الله"؟

Lebanon 24
20-09-2024 | 03:32
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة صور لأجهزة الإتصالات التي قامت إسرائيل بتفجيرها يوميّ الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

ومن ضمن تلك الصور انتشرت صورة لهاتف آيفون منفجر، ادعي ناشرها أنه انفجر في لبنان خلال العمليات الإسرائيلية.
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وبعد البحث والتدقيق عن طريق خدمة تقصي صحة الأخبار من "فرانس برس"، تبيّن أنّ الصورة في الحقيقة تعود لانفجار هاتف في مصر سنة 2021. (العربية)
 
 
التدوينة الكاذبة المضللة
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