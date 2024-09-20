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لبنان

3 جرحى في حادث سير على طريق الشواكير

Lebanon 24
20-09-2024 | 03:36
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نقل عناصر من الدفاع المدني 3 جرحى إلى مستشفى الايطالي اصيبوا جراء تعرضهم لحادث سير وقع بين دراجة نارية وسيارة على طريق عام الشواكير - صور.
 
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حادث سير

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