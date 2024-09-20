"اليونيفيل" قلقة: يجب خفض التصعيد فوراً عند الخطّ الأزرق

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حثّت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" اليوم الجمعة على خفض التصعيد بعد زيادة كبيرة في الأعمال القتالية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي لـ"رويترز" إن قوة اليونيفيل ترى "تصاعدا كبيرا في الأعمال القتالية عبر الخط الأزرق" وفي كافة أنحاء منطقة عملياتها.وأضاف: "يساورنا القلق من التصعيد المتزايد عبر الخط الأزرق ونحثّ الأطراف المعنية على خفض التصعيد على الفور".