الوضع في الجنوب... قصف وتمشيط بالأسلحة الثقيلة وتحليق طائرات

تعرضت بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، في حين يقوم العدوّ الإسرائيلي بعملية تمشيط من مرابضه في الجليل الغربي لأطراف بلدة علما الشعب بالأسلحة الرشاشة الثقيلة، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي والمسيّر في اجواء ألجنوب، لا سيما فوق الساحل الممتد من المنصوري حتى سواحل صور جنوبا وشمالا.

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