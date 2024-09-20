ذكرت صحيفة "The Hill" الأميركية أن "الهجوم الماكر الذي شنه الموساد يوم الثلاثاء، والذي استهدف أكثر من 4000 من عناصر حزب الله من خلال تفجير متفجرات مزروعة مسبقًا في أجهزة الاتصال الخاصة بهم هو دليل كافٍ على أن تل أبيب سئمت من طهران وحربها بالوكالة المستمرة ضد إسرائيل. وفي يوم الأربعاء، شن الموساد جولة ثانية من الانفجارات استهدفت "آلاف أجهزة اللاسلكي والأجهزة الأخرى التي يستخدمها حزب الله". إذاً، تلقت القيادة العليا لحزب الله رسالة تل أبيب: نحن في حالة حرب، ونحن نصعد".

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وبحسب الصحيفة، "قال رئيس المجلس ‏التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين إن "هذه الهجمات سوف تلقى عقاباً فريداً من نوعه؛ وسوف يكون هناك انتقام دموي فريد من نوعه". ولكن تنسيق هذا الرد قد يكون صعباً، فقد أصبحت قيادة حزب الله فجأة مترددة بعض الشيء في استخدام أجهزة "البيجر" والهواتف المحمولة وأجهزة الراديو. ومن المؤكد أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي فهم رسالة إسرائيل أيضًا، نظرًا لأن هجوم الثلاثاء استهدف مجتبى أماني، السفير الإيراني في لبنان وأصابه بجروح بالغة".

وتابعت الصحيفة، "لقد كانت طهران تلعب بالنار في إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول، وهي تعرض برنامجها النووي للخطر بشكل متزايد. لقد أخطأ خامنئي في حساباته بشكل كبير، حيث نفد صبر إسرائيل الاستراتيجي تجاه إيران ووكلائها المدعومين من الحرس الثوري الإسلامي. لعل القرار بمساعدة حماس في تنفيذ هذا الهجوم كان بمثابة بداية النهاية لخامنئي ونظامه، أو على الأقل لطموحاته النووية البعيدة المدى. فقد شرعت إسرائيل بشكل منهجي في تدمير حماس، بما في ذلك اغتيال إسماعيل هنية، رئيسها السياسي، في وسط مدينة طهران".

وأضافت الصحيفة، "لقد فتحت أحداث السابع من تشرين الأول أبواب الجحيم في إسرائيل، ويبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الحربية عازمون على إغلاق تلك الأبواب، ولكن ليس قبل إلحاق الهزيمة بحماس وحزب الله والنظام الحاكم في إيران. ولكي يتحقق هذا الهدف، كان نتنياهو على استعداد لتحدي الرئيس الأميركي جو بايدن، وخاصة دخول رفح في قطاع غزة على الرغم من التحذيرات الصارخة من جانب إدارة بايدن-هاريس بعدم القيام بذلك. حتى أن بايدن أعلن في آذار أن "رفح خط أحمر"."

وبحسب الصحيفة، "إن خطايا إيران المميتة لا تركز فقط على إسرائيل، بل إنها تستهدف الولايات المتحدة أيضًا. فلفترة طويلة، سمحت إدارة بايدن-هاريس للحوثيين بالتصرف في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب. وتستمر هجمات الحوثيين ضد الأهداف المدنية والعسكرية. حتى أن المتمردين المدعومين من الحرس الثوري الإيراني أطلقوا صاروخًا باليستيًا يوم الأحد الماضي من اليمن تم تدميره أثناء تحليقه بواسطة القبة الحديدية الإسرائيلية فوق وسط إسرائيل، وكان الهدف المقصود على الأرجح مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل".

وتابعت الصحيفة، "تشكل هجمات الفصائل الخاضعة لسيطرة إيران على القوات الأميركية المتمركزة في سوريا والعراق والأردن الخطيئة الإيرانية المميتة الأخرى. لقد مرت هذه الهجمات دون رادع عسكري حيث اتخذت إدارة بايدن-هاريس نهجًا دفاعيًا. وتمتد خطايا إيران المميتة إلى أوروبا أيضًا. فقد أحدثت شراكة "ترسانات الشر" التي أقامها خامنئي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دمارًا هائلاً في أوكرانيا. وتستخدم روسيا طائرات من دون طيار من طراز "شاهد" الإيرانية بشكل شبه يومي لمهاجمة أهداف مدنية أوكرانية وبنية تحتية حيوية في كل أنحاء البلاد. علاوة على ذلك، أفادت تقارير الأسبوع الماضي أن طهران شحنت لأول مرة صواريخ باليستية قاتلة قريبة المدى إلى روسيا عبر بحر قزوين، وهو تصعيد كبير. ولعل الخطيئة المميتة الأكثر مأسوية التي ارتكبها خامنئي هي تلك التي ارتكبها ضد نساء إيران".

أضافت الصحيفة، "لا تستطيع إسرائيل أن تكبح جماح كل خطيئة مميتة إيرانية، ولكن خطيئتها الأكثر فتكاً هي خطيئة عازمة تل أبيب على تدميرها: برنامج الأسلحة النووية لخامنئي. إن طهران على وشك تحقيق اختراق نووي، ولم يعد البنتاغون قادراً على تأكيد أن البرنامج النووي الإيراني ليس مخصصاً لأغراض عسكرية. في الواقع، أفاد مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في تموز أن خامنئي يفعل كل ما يتفق مع تسليح برنامجه النووي و"تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما، وزيادة مخزونه من اليورانيوم العالي التخصيب". وأكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن هذا، قائلا إن إيران تحتاج "أسبوعا أو أسبوعين" فقط لبناء قنبلة".

وبحسب الصحيفة، "إن الخطيئة النووية التي ترتكبها إيران هي خطيئة مميتة، خطيئة قد تكون حاسمة وقادرة على تغيير قواعد اللعبة وإسقاطها، ولا تستطيع واشنطن ولا تل أبيب أن تسمح بحدوث ذلك. كان نتنياهو واضحًا عندما ألقى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018، "لدي أيضًا رسالة اليوم إلى طغاة طهران. إسرائيل تعرف ما تفعله، وتعرف أين تفعل ذلك. لن تسمح إسرائيل أبدًا لنظام يدعو إلى تدميرنا بتطوير أسلحة نووية. ليس الآن، وليس بعد 10 سنوات"."

