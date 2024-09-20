مجلس اتحاد بلديات بعلبك: المقاومة هي الخيار الاستراتيجي الوحيد لحماية لبنان

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عقد "مجلس إتحاد بلديات بعلبك" اجتماعا استثنائيا تطرق إلى العدوان الإسرائيلي السيبراني "الذي يعد جريمة موصوفة بحق الإنسانية"، وصدر عن المجتمعين البيان التالي :"في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم والجبان الذي استهدف لبنان بأكمله، نجد أنفسنا أمام تحدٍ وجودي يتطلب منا جميعا موقفاً وطنياً موحداً للوقوف في وجه الإرهاب الصهيوني المتكرر الذي استهدف الأطفال والمدنيين والآمنين".واعتبر ان "ما شهدناه من وحدة وطنية وتضامن شعبي هو مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً، وإننا ندعو إلى تعزيز هذه الوحدة وتعميقها في مواجهة التحديات الراهنة".وأضاف: "أمام هذه الجريمة الإنسانية الكبيرة نؤكد بأن المقاومة هي الخيار الاستراتيجي الوحيد لحماية لبنان وكرامة شعبه وندعو إلى دعمها وتقديم كل أشكال المساعدة لها".وتابع: "كما نكرر الدعوة إلى المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وإلى الأحرار في شعوب العالم بتكثيف التحركات الداعية لوقف العدوان على شعبنا في غزة الأبية وعلى المدنيين في لبنان وسوريا والعراق واليمن".وأردف: "نحن على ثقة بأن شعوب بلادنا الحرة بصلابتها وتضحياتها قادرة على إفشال كل مخططات العدو وحماية الأرض وصون كرامة الشعب".وختم البيان: "نوجه أسمى آيات الشكر والإكبار لقيادة منطقة البقاع في حزب الله على متابعتها الدقيقة ولجميع الطواقم الطبية والإسعافية في كل المستشفيات والمركز الصحية، ولجميع من ساند وساعد الجرحى وتبرع بالدم من كل الفئات والطوائف والمذاهب، وندعو إلى المضي قدماً بهذا التكاتف والتعاون لبناء لبنان قويا ومستقلاً قادرًا على مواجهة كل التحديات. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والمجد لأبطال المقاومة الشرفاء".