رعيّة القدّيس جاورجيوس للروم الأرثوذكس- برمّانا احتفلت بعيد القدّيس صوفيان المعترف الرّوماني

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أقامت رعيّة القدّيس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في برمّانا القدّاس الإلهي بمناسبة أول عيد القدّيس صوفيان المعترف الرّوماني، وهو الذي كتب جداريّات وبعض إيقونات كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في برمّانا (إضافة إلى كنائس أخرى في أنطاكية) في سبعينات وثمانينات القرن الماضي. خدم القدّاس المتقدّم في الكهنة رومانوس جبران (أبرشيّة بيروت)، والأب رامي ونّوس كاهن رعيّة برمّانا، والأب الياس كرم كاهن رعيّة الشويفات. وخدمت جوقة جبل لبنان ترتيلاً.وقد ألقى الأب ونّوس عظة ذكر فيها سيرة الأب صوفيان" المعترف الذي أعلنت الكنيسة الرومانيّة قداسته سنة 2024. ولد القديس صوفيان في السابع من تشرين الاول العام ١٩١٢ في منطقة بيسارابيا في رومانيا ورقد في ١٤ أيلول ٢٠٠٢. درس اللاّهوت في معهد "سيرنيكا"، ثم أكمل دراسته في بوخارست، وهناك أيضا تعلّم كتابة الأيقونات. كان مثابراً بلا انقطاع على صلاة يسوع: "يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطىء".اضاف:"تعرض القدّيس صوفيان للأضطهادات خلال الحكم السوفياتي وحُكم عليه بالأعمال الشاقة وألقي في السجن لمدة ١٦ سنة مع الكثيرين، ومن الله استمد الصبر والسلام طيلة فترة احتجازه، ولم يتوقّف في هذه الفترة عن تعزية السجناء بكلمة الإنجيل".ختم الأب ونّوس عظته بالقول: "أنّنا مدعوون إلى أن نكون أيقونات حيّة، تستنير بنور المسيح الذي لا يعروه مساء، ونبرز نوره لمن حولنا. عندها نحقق أيقونة الله المزروعة فينا منذ بدء الخلق".