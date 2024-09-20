أمطار غزيرة وبرق ورعد... هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، تتكاثف الغيوم تدريجيا خلال النهار وتصبح الأجواء مهيأة ليلا لهطول أمطار متفرقة واحتمال أن تكون مترافقة ببرق ورعد، تنشط الرياح وتصل سرعتها الى 45 كم/س فيرتفع معها موج البحر ويتحول إلى هائج ( متر ونصف).وجاء في النشرة الاتي :-الحال العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه تركيا، يؤدي إلى طقس متقلب وماطر حتى مساء يوم الإثنين حيث يتحول إلى مستقر.تحذير : ارتفاع موج البحر يتخطى أحيانا المتر ونصف المتر بخاصة على الشواطئ الشمالية.تحذير : يجب القيادة بحذر بسبب الضباب على الطرق الجبلية وأثناء هطول الامطار.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، وتكون درجات الحرارة إجمالا دون معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح شمال البلاد.السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، تتكاثف الغيوم تدريجيا خلال النهار وتصبح الأجواء مهيأة ليلا لهطول أمطار متفرقة واحتمال أن تكون مترافقة ببرق ورعد، تنشط الرياح وتصل سرعتها الى 45 كم/س فيرتفع معها موج البحر ويتحول إلى هائج ( متر ونصف).الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة مع أمطارمتفرقة غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة.الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة خلال الفترة الصباحية شمال البلاد،و يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.-الحرارة على الساحل من 26 الى 30 درجة، فوق الجبال من 17 الى 20 درجة، في الداخل من 16 الى 26 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 25 كم/س.-الانقشاع: جيد إلى متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75 %.-حال البحر: مائج إجمالا، حرارة سطح الماء: 29 درجة-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 6،24-ساعة غروب الشمس: 18،38