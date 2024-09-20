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لبنان

"حزب الله" نعى شهيداً جديداً له من بلدة قبريخا

Lebanon 24
20-09-2024 | 05:50
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 نعت "المقاومة الاسلامية" في بيان "بمزيد من الفخر والإعتزاز،الشهيد المجاهد محمد علي حسن الزين "رضا" مواليد عام 1996 من بلدة قبريخا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
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