"حزب الله" نعى شهيداً جديداً له من بلدة قبريخا

نعت "المقاومة الاسلامية" في بيان "بمزيد من الفخر والإعتزاز،الشهيد المجاهد محمد علي حسن الزين "رضا" مواليد عام 1996 من بلدة قبريخا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

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