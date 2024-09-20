قصف عنيف من جنوب لبنان.. الصواريخ تنهمر على إسرائيل شاهدوا الفيديو

تتعرض مستوطنات صفد والجليل الأعلى والجولان المحتل شمالي إسرائيل للقصف من جنوب لبنان، ما أدى إلى اندلاع الحرائق في مناطق عدة.

كما تعرض محيط قاعدة ميرون الجوية على جبل الجرمق للاستهداف.

واستُهدف موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة بالصواريخ.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إصابة إسرائيلي بجروح طفيفة إثر إطلاق صواريخ من لبنان.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في صفد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق نحو 60 صاروخا من لبنان باتجاه المناطق الشمالية واعتراض بعضها.



وكان الجيش الإسرائيلي طلب من سكان صفد والحدود الشمالية وشمالي هضبة الجولان البقاء قرب الملاجئ.

لحظة سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في الجولان المحتل https://t.co/mo6ASjBI0Y #lebanon24 pic.twitter.com/tfJ5IsAWxU — Lebanon 24 (@Lebanon24) September 20, 2024 Advertisement