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لبنان

بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا.. هذا ما استهدفه "حزب الله"

Lebanon 24
20-09-2024 | 06:56
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ردًا على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدوّ على القرى الجنوبية، أعلن "حزب الله" أنه استهدف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا. 
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كما واستهدف "حزب الله" مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا.
 
واستهدف الحزب مقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 في ثكنة ‏العليقة بصليات من صواريخ الكاتيوشا. 
 
كما استهدف الحزب مقر قيادة فرقة الجولان 210 في نفح بصليات من صواريخ ‏الكاتيوشا.‏
 
واستهدف الحزب المقر المستحدث للفرقة 91 في اييليت هشاحر بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا.‏
 

 
 
 

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