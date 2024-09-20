بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا.. هذا ما استهدفه "حزب الله"

ردًا على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدوّ على القرى الجنوبية، أعلن "حزب الله" أنه استهدف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا.

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كما واستهدف "حزب الله" مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا.

واستهدف الحزب مقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 في ثكنة ‏العليقة بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

كما استهدف الحزب مقر قيادة فرقة الجولان 210 في نفح بصليات من صواريخ ‏الكاتيوشا.‏