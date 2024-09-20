بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا.. هذا ما استهدفه "حزب الله"

ردًا على اعتداءات العدوّ على القرى الجنوبية، أعلن "حزب الله" أنه استهدف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا.
كما واستهدف "حزب الله" مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بصليات من صواريخ الكاتيوشا.
واستهدف الحزب مقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 في ثكنة العليقة بصليات من صواريخ الكاتيوشا.
كما استهدف الحزب مقر قيادة فرقة الجولان 210 في نفح بصليات من صواريخ الكاتيوشا.
واستهدف الحزب المقر المستحدث للفرقة 91 في اييليت هشاحر بصلية من صواريخ الكاتيوشا.