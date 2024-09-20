مادة شديدة الانفجار.. إليكم ٱخر المعلومات عن "الووكي توكي" التي فجرتها إسرائيل في لبنان

قال مصدر لبناني مطلع على مكونات أجهزة "الووكي توكي" التي يستخدمها حزب الله وانفجرت هذا الأسبوع، إن بطاريات هذه الأجهزة كانت ممزوجة بمركب شديد الانفجار يعرف باسم "بيتين".



وذكر المصدر لـ"رويترز"، أن الطريقة التي زرعت بها المادة المتفجرة في البطارية جعلت من الصعب للغاية اكتشافها.

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وكانت مصادر أكدت لـ"سكاي نيوز عربية" في وقت سابق، أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) وراء تفخيخ أجهزة الاتصال اللاسلكي بمواد متفجرة.



وشهد لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء سلسلة انفجارات متزامنة لأجهزة اتصالات اللاسلكية التي يستخدمها حزب الله، مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف.