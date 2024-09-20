Advertisement

لبنان

الأبيض: من غير المسموح دوليا استهداف المدنيين في الحروب

Lebanon 24
20-09-2024 | 07:16
A-
A+
Doc-P-1249229-638624387216399558.png
Doc-P-1249229-638624387216399558.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اختتم وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض جولته في مستشفيات البقاع لتفقد أوضاع الجرحى المصابين الذين استهدفوا بالتفجيرات الاخيرة، وذلك بزيارة مستشفى البقاع في شتوره حيث رافقه في الجولة وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية.
Advertisement
ونوّه الأبيض "بالعمل الجبّار الذي قام به الاطباء على مدى يومين متتاليين"، وقال:" لقد تفقدنا اليوم أوضاع الجرحى، وتاكدنا ان كل العناية اللازمة موجودة، اشكر الاطقم الطبية والتمريضية في هذه المستشفيات الذين قدموا الخدمات التي يحتاجها المرضى،واشكر أيضا الطاقم الإداري الذي كان متعاونا مع وزارة الصحة فرفعوا من جهوزيتهم، فلذلك استطعنا النجاح بتقديم كل الخدمات الصحية المطلوبة لهذه الحالات، نحن منذ اليوم الأول قلنا اننا سنغطي هؤلاء المرضى،ونعمل وفق آلية لكي يبقى القطاع الصحي في جهوزية عالية لأي أمر قد يطرأ في المستقبل.

وردا على سؤال حول الوفد العراقي الطبي قال:" إن التنسيق مستمر معه "، شاكرا للعراق وقوفه الدائم إلى جانب لبنان". 

أضاف :"أن القطاع الصحي في لبنان كان مجهزا للطوارئ بالرغم من ان الذي حدث هو امر غير مسبوق". وتابع:" انه من غير الجائز ومن غير المسموح دوليا استهداف المدنيين في الحروب، انما الحاصل في غزة ولبنان ولا سيما جنوبه هو العكس".

وختم الابيض متمنيا "الشفاء العاجل للجرحى والرحمة للشهداء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2024-09-20
07:58 | 2024-09-20
07:42 | 2024-09-20
07:30 | 2024-09-20
07:25 | 2024-09-20
07:19 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24