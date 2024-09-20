الأبيض: من غير المسموح دوليا استهداف المدنيين في الحروب

اختتم وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض جولته في مستشفيات البقاع لتفقد أوضاع الجرحى المصابين الذين استهدفوا بالتفجيرات الاخيرة، وذلك بزيارة مستشفى البقاع في شتوره حيث رافقه في الجولة وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية.

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ونوّه الأبيض "بالعمل الجبّار الذي قام به الاطباء على مدى يومين متتاليين"، وقال:" لقد تفقدنا اليوم أوضاع الجرحى، وتاكدنا ان كل العناية اللازمة موجودة، اشكر الاطقم الطبية والتمريضية في هذه المستشفيات الذين قدموا الخدمات التي يحتاجها المرضى،واشكر أيضا الطاقم الإداري الذي كان متعاونا مع وزارة الصحة فرفعوا من جهوزيتهم، فلذلك استطعنا النجاح بتقديم كل الخدمات الصحية المطلوبة لهذه الحالات، نحن منذ اليوم الأول قلنا اننا سنغطي هؤلاء المرضى،ونعمل وفق آلية لكي يبقى القطاع الصحي في جهوزية عالية لأي أمر قد يطرأ في المستقبل.



وردا على سؤال حول الوفد العراقي الطبي قال:" إن التنسيق مستمر معه "، شاكرا للعراق وقوفه الدائم إلى جانب لبنان".



أضاف :"أن القطاع الصحي في لبنان كان مجهزا للطوارئ بالرغم من ان الذي حدث هو امر غير مسبوق". وتابع:" انه من غير الجائز ومن غير المسموح دوليا استهداف المدنيين في الحروب، انما الحاصل في غزة ولبنان ولا سيما جنوبه هو العكس".



وختم الابيض متمنيا "الشفاء العاجل للجرحى والرحمة للشهداء".