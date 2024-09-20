رسائل مشبوهة وصلت إلى هواتف المواطنين.. وبيان من وزارة الاتصالات

صدر عن وزارة الاتصالات بيان جاء فيه:

تلقى، ليل الخميس، عدد من المشتركين رسائل نصية مشبوهة عبر مزوّد خدمة محلّي.

على الفور، تم التدقيق في ما حصل وتكوين ملف متكامل أودِع لدى الجهات المعنية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الفاعلين.