شقير: شغلنا الشاغل هو حماية القطاع الخاص والحفاظ على قدراته

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بداية رحب شقير بالوفد في بيت الإقتصاد اللبناني، "في هذا الصرح الإقتصادي العريق الجامع لكل رجال الأعمال والممثل الشرعي للقطاع الخاص اللبناني في الوطن وبلاد الإنتشار". استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وفداً من هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية برئاسة إيلي رزق، وتم البحث في سبل تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص اللبناني المقيم وفي دول الإنتشار، وفي متطلبات إعادة العلاقات بين لبنان والدول الخليجية الشقيقة فضلاً عن أمور إقتصادية مختلفة.بداية رحب شقير بالوفد في بيت الإقتصاد اللبناني، "في هذا الصرح الإقتصادي العريق الجامع لكل رجال الأعمال والممثل الشرعي للقطاع الخاص اللبناني في الوطن وبلاد الإنتشار".

وقال: "شغلنا الشاغل هوة حماية القطاع الخاص والحفاظ على قدراته وتوثيق الروابط مع رجال الأعمال اللبنانيين في الخارج، خصوصاً أن القطاع الخاص والإنتشار اللبناني كانا حبل الخلاص للبنان وبداية النهوض من أقوى ازمة إقتصادية".



وأكد شقير للوفد ان الهيئات الإقتصادية ستكون "سنداً قوياً لهيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية في تحقيق أهدافها والتي هي في الحقيقة أهداف وطنية تحقق مصالح لبنان واللبنانيين".



وشدد شقير على" ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة بشكل سريع لإنقاذ البلد من أزماته العديدة، على أن يكون أحد أهم اهدافهما إعادة العلاقات مع الدول الخليجية الشقيقة الى طبيعتها.