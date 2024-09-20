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لبنان

المرتضى: بورك في وزارة وفي شعبٍ شعاره الدائم "أخاك أخاك"

Lebanon 24
20-09-2024 | 07:58
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 أثنى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمّد وسام المُرتَضى على" الجهود الجبّارة التي قام ويقوم بها معالي وزير الصحّة الدكتور فراس ابيض وطاقم الوزارة والطواقم الطبيّة في المستشفيات في اغاثة ومداواة الآلاف من ضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير".
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وقال في بيانٍ :" الجهود الجبارة التي بذلها معالي وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض وجميع المستشفيات والأطباء والأجهزة الصحيّة والإغاثية إثر المجزرة الإسرائيلية في حقّ لبنان، إنما تؤكّد تجذّر أصالة القيم الإنسانية والوطنية في وجدان اللبنانيين."

واضاف:" وما الاستجابة السريعة والطوعية والشاملة لمعالي الوزير الابيض وللوزارة والجسم الطبي في إسعاف الجرحى إلا بمثابة إعلان صريحٍ أمام العالم كلّه بأنّ اللبنانيين جسمٌ واحد إذا أصيب منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والمساعدة."

وختم المرتضى:"بورك في وزارة وفي شعبٍ شعاره الدائم "أخاك أخاك".

 
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