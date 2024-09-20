مؤتمر صحافي لوزير الصحة غداً

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يعقد وزير الصحة العامة في جكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض مؤتمرا صحافيا عند الحادية عشرة والنصف صباح يوم غد السبت ٢١ أيلول في وزارة الصحة العامة في قاعة الاجتماعات B1 .ويتناول فيه تحديثا جديدًا للأرقام وشرحًا للوضع الصحي نتيجة الخرق الامني الاسرائيلي.