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لبنان

إسرائيل تستهدف الضاحية الجنوبية.. هذه هوية المُستهدف وحصيلة الشهداء

Lebanon 24
20-09-2024 | 08:54
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استهدف العدوّ الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت. 
 
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المُستهدف هو إبراهيم عقيل، قائد العمليات الخاصة في حزب الله. 
 
ووفق المعلومات، فإن طائرة حربية من نوع اف-35 هي التي نفذت العملية عبر إطلاقها صاروخين. 
 
وتعمل فرق الإسعاف على انتشال الإصابات من المكان المستهدف. 
 
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان جاء فيه:" أن غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 9 أشخاص وقد إستقبلت المستشفيات اللبنانية حتى اللحظة 59 جريحا".
 
وعلم "لبنان 24" أن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بخير. 
 
وفي سياق آخر، أكد مصدر في حركة "حماس" للبنان 24 أن القيادي أسامة حمدان بخير. 
 
وأعلن الناطق باسم جيش العدوّ الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ "الجيش الإسرائيلي شن غارة دقيقة في منطقة بيروت. في هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية. تفاصيل إضافية ستنشر لاحقًا".
 
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