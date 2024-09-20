الجيش الإسرائيلي يعلّق على استهداف الضاحية الجنوبية: غارة دقيقة

أعلن الناطق باسم جيش العدوّ الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ "الجيش الإسرائيلي شن غارة دقيقة في منطقة بيروت. في هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية. تفاصيل إضافية ستنشر لاحقًا".

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