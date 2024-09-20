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لبنان

قائد كبير.. إعلام إسرائيلي: هذه هوية المُستهدف في الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
20-09-2024 | 09:25
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت هو إبراهيم عقيل، قائد العمليات الخاصة في حزب الله. 
 
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حزب الله

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