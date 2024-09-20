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لبنان

"لبنان 24": نعيم قاسم وأسامة حمدان بخير

Lebanon 24
20-09-2024 | 09:28
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علم "لبنان 24" أن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بخير. 
 
وفي سياق آخر، أكد مصدر في حركة "حماس" للبنان 24 أن القيادي أسامة حمدان بخير. 
 
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