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لبنان

59 جريحاً... وزارة الصحة تُعلن عن إرتفاع حصيلة شهداء "غارة الضاحية الجنوبية"

Lebanon 24
20-09-2024 | 10:30
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان جاء فيه أن غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثمانية أشخاص وقد إستقبلت المستشفيات اللبنانية حتى اللحظة 59 جريحا من بينهم ثمانية جرحى حالتهم حرجة. 
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