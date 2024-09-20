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لبنان

بالصواريخ... "حزب الله" استهدف قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين

Lebanon 24
20-09-2024 | 10:15
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أعلن "حزب الله في بيان أنه استهدف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا.‏
 
كما واستهدف مقر الاستخبارات الرئيسية في المنطقة الشمالية المسؤولة ‏عن الاغتيالات في قاعدة ‏ميشار بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا.‏ 
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واسهدف الحزب مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ‏ميرون بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا.‏
 
 

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