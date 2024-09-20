بالصواريخ... "حزب الله" استهدف قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين

أعلن "حزب الله في بيان أنه استهدف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا.‏

كما واستهدف مقر الاستخبارات الرئيسية في المنطقة الشمالية المسؤولة ‏عن الاغتيالات في قاعدة ‏ميشار بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا.‏

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