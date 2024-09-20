انهيار مبنيين في الضاحية الجنوبية جراء العدوان الإسرائيلي

اثر انهيار مبنيين سكنيين في محلة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية نتيجة العدوان الإسرائيلي، توجهت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، من مراكز متعددة، الى الموقع وباشر العناصر تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثا عن المفقودين تحت الانقاض.

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