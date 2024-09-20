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لبنان

كيف علّق البيت الأبيض على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية؟

Lebanon 24
20-09-2024 | 10:24
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حثّ البيت الأبيض المواطنين الأميركيين بشدة على عدم الذهاب إلى لبنان. 
 
وتابع قائلاً: "لا علم لنا بشأن إخطار مسبق بخصوص الهجمات الإسرائيلية على بيروت". 
 
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وأضاف: "ننخرط في جهود ديبلوماسية مكثفة لمنع تصاعد حدة الصراع على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية". 
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