كيف علّق البيت الأبيض على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية؟

حثّ البيت الأبيض المواطنين الأميركيين بشدة على عدم الذهاب إلى لبنان.

وتابع قائلاً: "لا علم لنا بشأن إخطار مسبق بخصوص الهجمات الإسرائيلية على بيروت".

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وأضاف: "ننخرط في جهود ديبلوماسية مكثفة لمنع تصاعد حدة الصراع على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية".