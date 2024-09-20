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لبنان

حجار زار مركز الشؤون الاجتماعية في شبعا

Lebanon 24
20-09-2024 | 10:31
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زار  وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار بلدة شبعا، وعقد اجتماعا في مركز الشؤون الاجتماعية، بحضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم ومسؤولي المكتب وفاعليات البلدة.
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وأكد حجار ان اصراره على "زيارة المنطقة الحدودية رغم الظروف الصعبة، هو للتضامن مع ابناء هذه القرى".

من جهته، اعتبر هاشم ان "حضور الوزراء في هذه اللحظات التي يستمر العدوان الاسرائيلي بهمجيته واعتداءاته اليومية، ليشهدوا حالة الصمود لأبناء القرى الحدودية وتشبثهم بأرضهم رغم ما يتعرضون له من ممارسات عدوانية يومية والمترافقة مع ظروف اقتصادية واجتماعية ظاغطة وغياب الوزارات والادارات عن القيام بواجباتها لتأمين متطلبات الصمود لابناء المنطقة الحدودية التي يشكل بقاؤهم فيها عامل استقرار ودعما للحكومة".

اضاف: "ان ذلك يتطلب تأمين الموازنة المطلوبة لمجلس الجنوب ليستطيع مساعدة المتشبثين بأرضهم، لان هذا فعل وطني وان اعتبره البعض عبئا ثقيلا على اي موازنة وهذا ليس دقيقا، بل على عكس ما يعتقد بعض الداخل".

وفي نهاية اللقاء كرم حجار رئيس مركز الشؤون في شبعا والعرقوب محمد السعدي لقرب احالته على التقاعد.

 
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