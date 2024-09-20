إعلان مهم من وزارة المالية.. هذا ما جاء فيه

اعلنت وزارة المالية انها قامت اليوم بدفع كل مستحقات المستشفيات الخاصة والحكومية المرسلة من وزارة الصحة والمدققة وكذلك مستحقات الاطباء، وقد تمت عملية الدفع نقداً وليس من خلال حوالات مصرفية، من صندوق مالية بيروت نظراً للاوضاع العدوانية الراهنة.

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