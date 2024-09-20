Advertisement

لبنان

إعلان مهم من وزارة المالية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
20-09-2024 | 10:47
A-
A+
Doc-P-1249292-638624513244723671.jpg
Doc-P-1249292-638624513244723671.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت وزارة المالية انها قامت اليوم بدفع كل مستحقات المستشفيات الخاصة والحكومية المرسلة من وزارة الصحة والمدققة وكذلك مستحقات الاطباء، وقد تمت عملية الدفع نقداً وليس من خلال حوالات مصرفية، من صندوق مالية بيروت نظراً للاوضاع العدوانية الراهنة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: مخاوف أميركية من اتخاذ وزير المالية الإسرائيلي إجراءات تؤدي إلى انهيار البنوك الفلسطينية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
20/09/2024 20:56:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب نقلا عن مصادر أمنية: معارك مستمرة قرب مطار العاصمة المالية باماكو
lebanon 24
20/09/2024 20:56:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي: الحكومة وافقت على صرف أكثر من 269 مليون دولار للمتضررين من عائلات المختطفين والمحررين وسكان بلدات غلاف إسرائيل (الجزيرة)
lebanon 24
20/09/2024 20:56:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بوينغ تواجه كارثة إضراب.. تعطل الإنتاج يهدد بإنخفاض الإيرادات وتفاقم المشاكل المالية
lebanon 24
20/09/2024 20:56:42 Lebanon 24 Lebanon 24

المالية

المستشفبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:44 | 2024-09-20
10:00 | 2024-09-20
13:53 | 2024-09-20
13:39 | 2024-09-20
13:33 | 2024-09-20
13:32 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24