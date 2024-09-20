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لبنان

اجتماع استثنائي يعقده وزير الداخلية غداً لمجلس الأمن الداخلي المركزي

Lebanon 24
20-09-2024 | 10:50
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 يعقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الداخلي المركزي، الثانية عشرة من ظهر غد السبت في مكتبه في الوزارة، في ضوء التطورات المستجدة.
 
وستكون لمولوي كلمة بعد الاجتماع.
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