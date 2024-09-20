إسرائيل تكشف سرّاً عن ابراهيم عقيل.. أين كان صباح اليوم؟

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن القيادي البارز في حزب الله ابراهيم عقيل خرج صباح اليوم من المستشفى بعد أن كان قد أصيب في تفجيرات أجهزة البيجر.

واستهدف العدوّ الإسرائيلي عصر اليوم عقيل في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أشارت وزارة الصحة أن عدد الشهداء بلغ 8.