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لبنان

السنيورة: أميركا لا تضغط على إسرائيل واشد على يد ميقاتي في الذهاب الى الأمم المتحدة

Lebanon 24
20-09-2024 | 11:09
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دان الرئيس فؤاد السنيورة "الاعتداء الجديد والجريمة الإضافية، التي نفذتها إسرائيل بعد ظهر اليوم في حي الجاموس في الضاحية الجنوبية، عقب جريمتين اضافيتين ارتكبتهما خلال الأيام القليلة الماضية".
وقال: "من الواضح ان إسرائيل، تتابع تنفيذ مخططها الاجرامي والتدميري، وتقوم بكل الجهود والخطوات من اجل الدفع من اجل جر المنطقة الى حرب شاملة وواسعة لا تحمد عقباها".
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وأضاف: "من الواضح ان الموقف الأميركي ملتبس، لجهة عدم القيام بالضغط الكافي للجم إسرائيل. بل ان الموقف الملتبس للولايات المتحدة، يشجع نتنياهو على التمادي بغيه وخطواته التصعيدية".
 ودعا السنيورة "الحكومة لمطالبة الولايات المتحدة لكي يكون موقفها اكثر وضوحا وحزما تجاه إسرائيل واعمالها العدوانية".
 وختم: "يشد على يد الرئيس نجيب ميقاتي في عزمه السفر الى الأمم المتحدة لاسماع صوت لبنان الى العالم". (الوكالة الوطنية)
 
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