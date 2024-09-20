حصيلة شهداء الضربة الإسرائيلية على الضاحية ارتفعت.. إليكم هذا البيان

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة عن تحديث ثان لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى تسعة أشخاص، فيما يستقر عدد الجرحى حتى الساعة على تسعة وخمسين جريحا، من بينهم ثمانية جرحى حالتهم حرجة.

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