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لبنان

السفارة الإيرانية تدين العدوان الإسرائيلي: جنون تجاوز كل الخطوط الحمراء

Lebanon 24
20-09-2024 | 11:33
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أدانت السفارة الإيرانية في لبنان بشدة ما وصفته بـ"الجنون الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن هذا التصعيد تجاوز كل الخطوط الحمراء، بعد استهداف المناطق السكنية بشكل مباشر.
 
يأتي ذلك عقب استهداف العدوّ الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد ظهر اليوم.
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واضافت السفارة في بيان:" نؤكد مجدداً أن مثل هذه الجرائم الإرهابية لن تنال من عزيمة وإيمان اللبنانيين".
 
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المُستهدف هو إبراهيم عقيل، قائد العمليات الخاصة في حزب الله. 
 
ووفق المعلومات، فإن طائرة حربية من نوع اف-35 هي التي نفذت العملية عبر إطلاقها صاروخين. 
 
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