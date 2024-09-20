السفارة الإيرانية تدين العدوان الإسرائيلي: جنون تجاوز كل الخطوط الحمراء

أدانت السفارة الإيرانية في لبنان بشدة ما وصفته بـ"الجنون الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن هذا التصعيد تجاوز كل الخطوط الحمراء، بعد استهداف المناطق السكنية بشكل مباشر.

يأتي ذلك عقب استهداف العدوّ الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد ظهر اليوم.

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