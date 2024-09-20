بالصور.. "ونش" يسقط على ظهر مركب داخل المياه في الميناء

سقط "ونش" يعمل على سحب مركب صيد الى شاطئ الميناء بهدف الصيانة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".

وفي التفاصيل، أثناء عملية سحب المركب سقط "الونش" على ظهر المركب داخل المياه، ما تسبب بأضرار مادية من دون سقوط أي اصابات.