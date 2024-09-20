جنبلاط من عين التينة: جئت لأقدم التعازي للأهل بالمناضلين

زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحضور امين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، حيث جرى عرض لآخر تطورات الأوضاع العامة في لبنان لاسيما الميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها.

وبعد اللقاء قال جنبلاط:" جئت لزيارة دولة الرئيس نبيه بري في هذه الظروف القاسية وفي هذه الكارثة الوطنية التي تحل بلبنان جراء العدوان الإسرائيلي المتكرر والمتواصل، جئت لأقدم التعازي للأهل، بالمناضلين، بكل الذين أصيبوا أو استشهدوا ولأقدم المواساة والتعاضد مع العائلات التي أصيبت او الأفراد الذين أصيبوا جراء هذه الإعتداءات".