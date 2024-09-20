حماس تدين استهداف الضاحية.. إليكم ما قالته

أدانت حركة حماس بشدة الهجوم الذي طال الضاحية الجنوبية في لبنان، معتبرةً إياه "جريمة جديدة ضمن مسلسل الجرائم الإسرائيلية" وانتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية.

Advertisement

وأكدت الحركة في بيانها أن ما تقوم به حكومة الاحتلال يُصنف كجرائم حرب موصوفة، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.وأضافت حماس أنها تشد على أيدي "إخوانها في حزب الله والمقاومة الإسلامية"، معبرةً عن تضامنها الكامل معهم، ومثمّنةً مواقفهم الشجاعة في مواجهة الاحتلال. (الميادين)