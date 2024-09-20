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لبنان

حماس تدين استهداف الضاحية.. إليكم ما قالته

Lebanon 24
20-09-2024 | 11:49
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أدانت حركة حماس بشدة الهجوم الذي طال الضاحية الجنوبية في لبنان، معتبرةً إياه "جريمة جديدة ضمن مسلسل الجرائم الإسرائيلية" وانتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية.
 
وأكدت الحركة في بيانها أن ما تقوم به حكومة الاحتلال يُصنف كجرائم حرب موصوفة، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
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وأضافت حماس أنها تشد على أيدي "إخوانها في حزب الله والمقاومة الإسلامية"، معبرةً عن تضامنها الكامل معهم، ومثمّنةً مواقفهم الشجاعة في مواجهة الاحتلال. (الميادين)





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