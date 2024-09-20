تعليق جديد من الجيش الإسرائيلي على ضربة الضاحية.. هذا ما كشفه!

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام باستهداف عدد من كبار القادة في وحدة "الرضوان" التابعة لحزب الله، من بينهم إبراهيم عقيل، الذي وصفته بأنه أحد العقول المدبرة لخطة اقتحام الجليل.

وأضاف في بيان أن الغارة التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي أسفرت عن اغتيال عدد من قيادات شعبة العمليات في وحدة "الرضوان"، الذين كانوا مسؤولين عن التخطيط لتنفيذ عملية اقتحام الجليل.

Advertisement

وزعم الجيش الإسرائيلي أن عقيل وقيادات قوة الرضوان كانوا في نفق تحت الأرض عند استهدافهم، مؤكدًا أن لا تعليمات داخلية جديدة في الجبهة الشمالية.

وحسب أكسيوس، فإن العملية استهدفت كامل القيادة العليا لقوة الرضوان التابعة لحزب الله بالغارة وهم نحو 20.