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لبنان

حفاظا على سلامتكم .. "طلبٌ عاجلٌ" من الدفاع المدني

Lebanon 24
20-09-2024 | 12:00
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طلبت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، "من المواطنين إخلاء موقع المبنى الذي انهار في محلة الجاموس، نتيجة العدوان الإسرائيلي، حفاظا على سلامتهم وتسهيلا لضرورات العمل وتمكين عناصرها من تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والعثور على المفقودين تحت الأنقاض".
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وأشارت إلى أن "وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي طلب من الأجهزة الأمنية التدخل لفرض طوق أمني في الموقع، وذلك على أثر متابعته الحثيثة للعمليات التي تنفذها عناصر الدفاع المدني بإشراف المدير العام العميد ريمون خطار". (الوكالة الوطنية)
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