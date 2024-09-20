Advertisement

لبنان

الحجار زار مراكز الوزارة في مرجعيون وحاصبيا واطلع على حاجاتها

Lebanon 24
20-09-2024 | 12:04
A-
A+

Doc-P-1249334-638624560113383962.png
Doc-P-1249334-638624560113383962.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جال وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار في منطقة مرجعيون، فزار مركز الشؤون الاجتماعية في بلدة القليعة، حيث كان في استقباله عدد من المخاتير ورجال الدين ورؤساء مراكز الشؤون في القضاء، واطلع منهم على حاجات البلدة.
Advertisement
كما زار مركز الشؤون في بلدة جديدة مرجعيون، حيث كان في استقباله رئيسة المركز مايا الحاصباني وعدد من الموظفين، واطلع على أمور المركز وحاجاته.
ثم توجه إلى منطقة حاصبيا، حيث زار بلدات راشيا الفخار وكفرشوبا وشبعا. (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:54 | 2024-09-20
16:51 | 2024-09-20
16:30 | 2024-09-20
16:16 | 2024-09-20
16:00 | 2024-09-20
15:34 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24