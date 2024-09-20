الحجار زار مراكز الوزارة في مرجعيون وحاصبيا واطلع على حاجاتها

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جال وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار في منطقة مرجعيون، فزار مركز الشؤون الاجتماعية في بلدة القليعة، حيث كان في استقباله عدد من المخاتير ورجال الدين ورؤساء مراكز الشؤون في القضاء، واطلع منهم على حاجات البلدة.كما زار مركز الشؤون في بلدة جديدة مرجعيون، حيث كان في استقباله رئيسة المركز مايا الحاصباني وعدد من الموظفين، واطلع على أمور المركز وحاجاته.ثم توجه إلى منطقة حاصبيا، حيث زار بلدات راشيا الفخار وكفرشوبا وشبعا. (الوكالة الوطنية)