سوريا: نقف إلى جانب أشقائنا الصامدين في لبنان

علّقت وزارة الخارجية السورية، يوم الحمعة، على عملية الإغتيال التي قام بها الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية أنّ "الجيش الإسرائيلي يُدلل بارتكابه الجرائم في المنطقة على وحشيته وخروجه الفاضح عن الإنسانية والشرعية الدولية".

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وقالت الخارجية: "نحيي أشقاءنا الصامدين في لبنان ونثق بقدرتهم على مواجهة هذه الاعتداءات الجبانة".

وأكّدت الخارجية: "نقف إلى جانب أشقائنا الصامدين في لبنان في البطولات التي سجلوها على المعتدي الصهيوني".